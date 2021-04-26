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Общество

С 10 мая вакцинированные «Спутником V» смогут летать на Кипр без ограничений

С 10 мая вакцинированные «Спутником V» смогут летать на Кипр без ограничений, сообщил председатель госкомитета Республики Кипр по туризму Саввас Пердиос.

«Отсутствие одобрения вакцины «Спутник V» со стороны медицинских властей ЕС не будет иметь значения, так как ведутся соответствующие переговоры, и это дает основание отдельным странам признавать вакцины из третьих стран для туристических целей», - цитирует министра ТАСС.

С 26 апреля на Кипре действует карантинный режим, отличающийся наиболее жесткими за все время пандемии ограничениями. Согласно решению властей, комендантский час станет дольше на два часа: с 21:00 до 5:00.

Число разрешенных в течение суток выходов из дома или отеля после извещения об этом кипрских властей будет сокращено с двух до одного. Продолжительность прогулки не должна превышать трех часов.

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