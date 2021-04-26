Разработчик вакцины: Интервал между введением компонентов «Спутника V» можно увеличить до трёх месяцев

16:23, 26 апреля 2021, ПАИ

Интервал между первой и второй дозами вакцины против коронавируса «Спутник V» можно увеличить с 21 дня до 3 месяцев, на качество вакцинации это не повлияет, а в некоторых случаях усилит иммунный ответ, сообщил директор разработавшего эту вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается вакцины «Спутник V», разработанной нашим исследовательским центром, мы считаем, что можно увеличить минимальный интервал между первой и второй вакцинациями с ранее утвержденного 21 дня до 3 месяцев. Увеличение интервала не повлияет на вызываемый вакциной иммунный ответ, а в некоторых случаях усилит и продлит его», - отметил Гинцбург.

По его словам, такой вывод сделан на основании опыта применения вакцин с использованием идентичной аденовирусной платформы, а также благодаря успешным кампаниям по массовой вакцинации населения в России и во многих иностранных государствах. «Считаем, что в условиях исключительно высокой потребности в вакцине среди населения данное решение позволит значительным образом ускорить иммунизацию населения. Каждый национальный регулирующий орган должен сам решать, сохранить ли 21-дневный интервал между прививками или увеличить его до 3 месяцев», - сказал он, отметив, что в России интервал останется прежним.