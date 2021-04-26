Татьяна Голикова: Новые ограничительные меры в майские праздники вводить не будут

16:33, 26 апреля 2021, ПАИ

Новые ограничительные меры в майские праздники введены не будут. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Вице-премьер отметила, что ограничительные меры продолжают действовать на территории всех субъектов России и снимаются исходя из ситуации на территории конкретного региона.

«Чтобы дополнительно организовать работу в преддверии майских праздников и выпустить соответствующие рекомендации для органов власти, для граждан по соблюдению ограничительных мер, мы направили органам государственной власти напоминание о необходимости придерживаться тех рекомендаций, которые уже ранее были сформулированы Роспотребнадзором. Ничего здесь нового не появляется, это наши традиционные рекомендации, которые необходимо соблюдать», – сказала Татьяна Голикова.