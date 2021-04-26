О вреде палов травы рассказали детям сотрудники Полистовского заповедника

16:52, 26 апреля 2021, ПАИ

Сотрудники Полистовского заповедника решили рассказать о вреде палов травы в весенний период детям Псковской области. Так началась серия уроков для ребят. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Уже прошло первое занятие для учеников Бежаницкой школы, где сотрудники Полистовского заповедника рассказали о том, каковы причины травяных палов, почему люди каждую весну поджигают сухую траву и каковы последствия необдуманных человеческих поступков. В ходе урока ребята активно обсуждали эти поступки и думали о тех животных и гнездящихся птицах, которые страдают и гибнут по вине человека, отметили в заповеднике.

Такие занятия с детьми помогают формировать бережное отношение к природе, помогают выражать своё мнение, анализировать поступки человека и прогнозировать последствия действий. Сотрудники Полистовского заповедника будут продолжать подобные уроки, тем самым привлекать внимание ребят к экологическим проблемам.

По словам представителей заповедника, в Псковской области с начала 2021 года зафиксировано более трёхсот очагов возгорания растительности, а это приблизительно более четырёхсот гектаров выжженной земли.