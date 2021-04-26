Остановки и пешеходные переходы осветят в Псковском районе

17:37, 26 апреля 2021, ПАИ

В Псковском районе осветят автобусные остановки и пешеходные переходы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

ГБУ Псковской области «Псковавтодор» и ООО «СтройКом» заключили контракт на установку элементов освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках, кольцевых и локальных пересечениях и примыканиях на дорогах регионального значения в Псковском районе.

Работы будут проведены в целях повышения безопасности дорожного движения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Уличные фонари будут установлены на автодороге Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино - Краколье на остановках Жидилов Бор, Ладыговщина, Заклинье, Верхолино и на пешеходном переходе у источника возле деревни Елизарово. Освещение также появится на автобусных остановках в деревнях Жидилов Бор, Подборовье-3 и СНТ «Черняковицы».

До 12 августа 2021 года подрядная организация расчистит площади от кустарника и деревьев, выполнит монтаж опор освещения, электрического кабеля и уличных светильников и проведет пусконаладочные работы.

Стоимость работ по контракту оценивается в 2,7 млн рублей. Гарантия на выполненные работы составит на опоры ЛЭП 10 лет, кабели, светильники и прочее электрооборудование - 3 года.

Этот же подрядчик выполнит устройство освещения на остановках и «зебрах» в Себежском и Невельском районах. Ещё один контракт на установку элементов освещения на пешеходных переходах и автобусных остановках в Великолукском районе подписан с компанией ООО «Символстрой».