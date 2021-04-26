Более 70 автомобилей поступило в ГИБДД Псковской области

19:36, 26 апреля 2021, ПАИ

Более 70 автомобилей поступило в УГИБДД УМВД России по Псковской области. Об этом сообщил заместитель начальника регионального ведомства Юрий Шестаков в эфире проекта ПАИ-live 26 апреля.

«В технологическом плане мы оснащены сейчас достаточно неплохо, поступило более 70 новых транспортных средств, – отметил Шестаков. – Приборы есть практически у всех экипажей как для освидетельствования на состояния алкогольного опьянения, так и для измерения уровня тонировки».

Кроме того, для сотрудников Госавтоинспекции предусмотрен ряд мер социальной поддержки. «Отдельно для сотрудников дорожно-патрульной службы ГАИ есть льготное исчисление срока службы – год за полтора идёт. В связи с этим и выход на пенсию может быть ранее. Поддержка есть», – отметил Юрий Шестаков.