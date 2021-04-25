Индия находится в «эпицентре коронавирусного шторма»

18:14, 26 апреля 2021, ПАИ

В индийской столице парк превратили в место для кремации, сообщает RussiaToday. Ранее премьер страны Нарендра Моди заявил, что каждые четыре минуты в Дели умирает один человек с коронавирусом. По его словам, сейчас страна находится в «эпицентре коронавирусного шторма». За последние сутки выявили более 350 тыс. новых случаев заболевания, 2812 человек умерли.

В больницах заканчиваются койки и кислород, поэтому новых пациентов там перестали принимать, а тела умерших сжигают прямо на улице в специальных кремационных лагерях.