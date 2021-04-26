Отделы МФЦ в Псковской области приняли 310 тысяч заявлений на оказание госуслуг в 2020 году

19:38, 26 апреля 2021, ПАИ

Отделами Многофункционального центра Псковской области за 2020 год принято более 310 тыс заявлений на оказание государственных услуг. Этот показатель превысил результаты 2019 года на 20 тыс обращений. Об этом сообщили в областной администрации.

Организацией проводится работа по расширению перечня услуг, предоставляемых в отделах приема заявителей. За отчетный период Многофункциональным центром подписан ряд соглашений с ведомствами и учреждениями, что позволило увеличить перечень предоставляемых услуг на 102 единицы. На сегодняшний день в МФЦ можно обратиться за 190 услугами, значительную часть которых составляют услуги по мерам социальной поддержки.

Запуск мобильного приложения позволил существенно упростить процедуру предварительной записи в МФЦ. Благодаря обратной связи сформированы требования к функционалу не только мобильного приложения, но и официального сайта, на сегодняшний день ведутся работы по обновлению сервисов.

Инструмент предварительной записи позволил организации эффективнее регулировать нарастающий входящий трафик заявителей и существенно снизить среднее время ожидания в очереди. На сегодняшний день оно составляет не более 9 мин по каждому из отделов, 94% заявителей ожидают приема специалиста не более 15 мин.

Работа отделов многофункционального центра на основе данных, получаемых по результату смс-опросов, оценивается положительно в 98% случаях. Количество жалоб и обращений в 2020 году по отношению к 2019 снизилось в три раза. Для оптимизации работы специалистов и экономии времени граждан за прошедший год проведен комплекс работ, связанных с технологическим оснащением отделов приема заявителей.

Одним из пунктов мероприятий по повышению доступности услуг является оснащение мобильных комплексов, позволяющих оказывать расширенный перечень услуг при выездном обслуживании. Положительно завершились пилотные испытания в центральном отделе и в течение года тестовые процедуры пройдут во всех отделах Псковской области. Востребованность выездного обслуживания и обслуживания на селе подтверждена показателями 2020 года - количество обращений выросло в 3,5 раза.

«Одно окно» для граждан по всем вопросам является конечным результатом по обеспечению максимальной доступности услуг со стороны МФЦ. По этой причине специалисты прорабатывают вопрос не только по расширению перечня услуг органов исполнительной власти, но и предоставлению сопутствующих платных услуг.

«На сегодняшний день можно говорить о том, что процесс внедрения цифровых технологий в различных сферах жизни населения значительно ускорился и, конечно же, региональный МФЦ не должен отставать в этом вопросе, а наоборот, опережать его. Именно это является одним из приоритетов нашей повседневной работы и планами на перспективу», — отметила директор Многофункционального центра Екатерина Ершова.