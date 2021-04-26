Останки ещё шести солдат обнаружил псковский поисковый отряд

22:08, 26 апреля 2021, ПАИ

Останки шести солдат были подняты сегодня поисковым отрядом «Патриот 60» у деревни Пыги Псковской области. Об этом они сообщили на своей странице Вконтакте.

​«Сегодня был просто фантастический день! Не хватает ни слов, ни эмоций! Шестеро красноармейцев были подняты из боевой земли 41-го. Четырежды кричали: «Урааа!», когда находили медальоны. Два имени уже установлены и начался поиск родственников, два бланка отправятся на экспертизу в лабораторию в г. Казань. Завтра новый день и, надеемся, новые люди и имена. Да прибудет с нами поисковая удача!» - написали поисковики.