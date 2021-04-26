Останки ещё шести солдат обнаружил псковский поисковый отряд
Останки шести солдат были подняты сегодня поисковым отрядом «Патриот 60» у деревни Пыги Псковской области. Об этом они сообщили на своей странице Вконтакте.
«Сегодня был просто фантастический день! Не хватает ни слов, ни эмоций! Шестеро красноармейцев были подняты из боевой земли 41-го. Четырежды кричали: «Урааа!», когда находили медальоны. Два имени уже установлены и начался поиск родственников, два бланка отправятся на экспертизу в лабораторию в г. Казань. Завтра новый день и, надеемся, новые люди и имена. Да прибудет с нами поисковая удача!» - написали поисковики.
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