Ещё 52 человека заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём Instagram о 52 новых случаях заражения коронавирусом, выявленных в Псковской области за 26 апреля. 5 человек умерли. 215 пациентов полностью излечились.
Глава региона так же сообщил о ходе вакцинации. Уже 42,5 тысячи человек сделали первую прививку, из них почти 28 тысяч человек завершили двухэтапную вакцинацию второй прививкой.
С начала эпидемии на территории Псковской области было официально зарегистрировано 36 057 подтверждённых случаев заражения COVID-19.
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