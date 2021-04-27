Карты «Мир» подключат к платежной системе Apple Pay

08:02, 27 апреля 2021, ПАИ

С 27 апреля национальная система платежных карт «Мир» предоставит банкам возможность привязать карты к платежной системе Apple Pay. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на организацию.

Первыми технологию внедрят ВТБ, ПСБ, Росбанк, «Открытие» и УБРиР. До конца этого года Apple Pay подключат в Экспобанке. В МТС Банке тоже планируют запустить сервис, но конкретных сроков не назвали, однако подчеркнули, что привязка национальной карты к кошельку Apple Pay позволит увеличить число активных пользователей платежной системы и банковских сервисов.

По словам специалистов, за последние годы существенно вырос показатель бесконтактных и мобильных платежей. Это связано с распространением знаний о технологии и желанием граждан минимизировать контакт с бумажными купюрами в период пандемии.

Эксперты также подчеркнули, что появление функционала уравняет карты «Мир» с международными платежными системами.