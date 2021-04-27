Карты «Мир» подключат к платежной системе Apple Pay
С 27 апреля национальная система платежных карт «Мир» предоставит банкам возможность привязать карты к платежной системе Apple Pay. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на организацию.
Первыми технологию внедрят ВТБ, ПСБ, Росбанк, «Открытие» и УБРиР. До конца этого года Apple Pay подключат в Экспобанке. В МТС Банке тоже планируют запустить сервис, но конкретных сроков не назвали, однако подчеркнули, что привязка национальной карты к кошельку Apple Pay позволит увеличить число активных пользователей платежной системы и банковских сервисов.
По словам специалистов, за последние годы существенно вырос показатель бесконтактных и мобильных платежей. Это связано с распространением знаний о технологии и желанием граждан минимизировать контакт с бумажными купюрами в период пандемии.
Эксперты также подчеркнули, что появление функционала уравняет карты «Мир» с международными платежными системами.
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