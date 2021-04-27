Симптомы повышенного уровня холестерина в организме назвал эксперт

09:04, 27 апреля 2021, ПАИ

Врач-терапевт Георгий Сапего назвал симптомы повышенного уровня холестерина в организме. Об этом пишет газета «Известия».

По словам Сапего, злокачественный холестерин провоцирует развитие атеросклероза, который портит артерии в головном мозге, сердце, кишечнике или в ногах. Хороший холестерин, наоборот, препятствует развитию атеросклероза.

Эксперт подчеркнул, что выявить без анализов плохой холестерин сложно, поскольку он проявляется, когда артерии уже серьезно пострадали от атеросклероза. Острая боль в груди и ногах, одышка и внезапная слабость могут стать симптомами.

Но внешний признак все же есть — это ксантелазма. «Под кожей век появляются жироподобные желтоватые пятна. Это не микроскопические точки, а хорошо заметные пятна, похожие на потеки грима. В половине случаев ксантелазма указывает на высокий уровень холестерина в крови», - рассказал врач.