Активисты Псковского облсовпрофа состязались в знаниях правил охраны труда

10:57, 27 апреля 2021, ПАИ

Псковский облсовпроф провел викторину «Знатоки по охране труда» для профсоюзного актива Псковской области. Мероприятие прошло в рамках месячника, посвящённого Всемирному дню охраны труда. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В течение полутора часов две сборные команды «Профсоюзные охранники» и «Спецпрофсоюзкомплект» соревновались за звание лучших из лучших. Помимо домашнего задания, где нужно было презентовать средства индивидуальной защиты, подготовив креативные решения до мероприятия, команды приняли участие еще в 5 тематических конкурсах, в том числе и по оказанию первой медицинской помощи. По результатам викторины обе команды набрали одинаковое количество баллов, поэтому победила дружба и профсоюзная солидарность.

«Викторина по охране труда – это, бесспорно, одно из важнейших мероприятий. Во-первых, оно сплачивает наш коллектив, во-вторых, дает новые знания в интересном формате. Я считаю, что мероприятие прошло успешно, поэтому мы уже планируем провести подобные обучающие викторины в наших отраслевых профсоюзах», - отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

В облсовпрофе напомнили, что идея учреждения Всемирного дня охраны труда связана с Международным днем памяти рабочих, погибших и получивших травмы на работе. Трудящиеся более 100 стран отмечают этот день. Большая часть населения мира треть своей сознательной жизни проводит на рабочем месте, внося свой вклад в развитие общества.

«Поэтому, если жизнь на рабочем месте подвергается опасности, то пропадает основа для социально-экономического развития и производительной занятости», - отметили в Псковском облсовпрофе.