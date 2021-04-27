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Общество

17 псковских компаний числились должниками по газу на 1 апреля

На 1 апреля текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.04.2021

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП г. Пскова "ПТС"

508 169 146,61

324 833 434,40

МУП "ЖКХ" Островского района

103 995 461,28

92 675 361,96

МП Псковского района "Коммунальные услуги"

81 752 410,07

77 800 278,86

МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки

64 358 856,66

0

Порховское МПТСиК

39 350 048,93

33 954 669,02

МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района

38 400 314,05

36 653 820,96

МУП "Искра"

23 452 490,38

18 496 745,90

МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

25 890 464,11

20 899 138,93

МУП "Невельские теплосети"

18 628 876,55

18 078 534,70

ООО "РайКомХоз"

18 584 966,55

18 584 966,55

МП ЖКХ Дедовичского района

18 830 105,44

17 652 673,21

Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"

8 762 509,73

6 576 053,75

МУП "Палкинская ПМК"

1 699 055,35

0

МУП "Локнянское ЖКХ"

2 271 207,16

393 655,73

ОАО "Уют"

2 401 285,76

1 411 242,33

ООО "А2 Энергия"

1 441 264,16

0

МП "Печорские теплосети"

877 124,94

254 768,11
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