17 псковских компаний числились должниками по газу на 1 апреля
На 1 апреля текущего года в Пскове должниками перед предприятием «Газпром межрегионгаз Псков» числились 17 компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.04.2021
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова "ПТС"
|
508 169 146,61
|
324 833 434,40
|
МУП "ЖКХ" Островского района
|
103 995 461,28
|
92 675 361,96
|
МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|
81 752 410,07
|
77 800 278,86
|
МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки
|
64 358 856,66
|
0
|
Порховское МПТСиК
|
39 350 048,93
|
33 954 669,02
|
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|
38 400 314,05
|
36 653 820,96
|
МУП "Искра"
|
23 452 490,38
|
18 496 745,90
|
МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
|
25 890 464,11
|
20 899 138,93
|
МУП "Невельские теплосети"
|
18 628 876,55
|
18 078 534,70
|
ООО "РайКомХоз"
|
18 584 966,55
|
18 584 966,55
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
18 830 105,44
|
17 652 673,21
|
Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"
|
8 762 509,73
|
6 576 053,75
|
МУП "Палкинская ПМК"
|
1 699 055,35
|
0
|
МУП "Локнянское ЖКХ"
|
2 271 207,16
|
393 655,73
|
ОАО "Уют"
|
2 401 285,76
|
1 411 242,33
|
ООО "А2 Энергия"
|
1 441 264,16
|
0
|
МП "Печорские теплосети"
|
877 124,94
|
254 768,11
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