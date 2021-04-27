Мужчина пострадал в результате опрокидывания большегруза Scania в Псковском районе
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
48-летний мужчина пострадал в результате опрокидывания большегруза Scania в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Инцидент произошел около 12:50 в Псковском районе на дорожной развязке недалеко от деревни Солоново.
По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania допустил наезд на дорожное ограждение, после чего съехал в кювет и опрокинулся.
Прибывшие спасатели извлекли его из автомобиля и оказали пострадавшему медицинскую помощь От госпитализации он отказался.
На месте происшествия работают сотрудники АСС, ДПС, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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