Мужчина пострадал в результате опрокидывания большегруза Scania в Псковском районе

14:13, 27 апреля 2021, ПАИ

48-летний мужчина пострадал в результате опрокидывания большегруза Scania в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Инцидент произошел около 12:50 в Псковском районе на дорожной развязке недалеко от деревни Солоново.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania допустил наезд на дорожное ограждение, после чего съехал в кювет и опрокинулся.

Прибывшие спасатели извлекли его из автомобиля и оказали пострадавшему медицинскую помощь От госпитализации он отказался.

На месте происшествия работают сотрудники АСС, ДПС, бригада скорой помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются.