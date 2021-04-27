Псковские юнармейцы привели в порядок Мирожский парк

14:51, 27 апреля 2021, ПАИ

24 апреля студенты Псковского агротехнического колледжа приняли участие во Всероссийском субботнике на территории Мирожского парка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам студентки первого курса Псковского агротехнического колледжа, члена Всероссийского военного-патриотического общественного движения «Юнармия» Надежды Овчаренко, в субботнике участвовали представители юнармейского движения, в том числе 10 студентов Псковского агротехнического колледжа, а также руководитель юнармейского отряда Тищенко Александр Владимирович и Кузьмина Инга Владимировна, преподаватель обществознания.

«Они занимают активную гражданскую позицию и вовлекают нас, молодёжь, в общественную деятельность. Все вместе мы сажали деревья возле Мирожского монастыря. Считаю, что молодые люди должны поддерживать традиции, которые существуют в нашем государстве. Такие мероприятия показывают, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», - рассказала девушка.

Также Овчаренко отметила, что юнармейцы всегда заинтересованы в волонтерской работе и готовы помогать людям, показывая пример подрастающему поколению.