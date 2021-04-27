Женщину сбили на пешеходном переходе в Пскове

14:58, 27 апреля 2021, ПАИ

Женщину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в Пскове. Об этом сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова.

Авария произошла 27 апреля в районе 7:50 на улице Рокоссовского, 22а.

19-летняя девушка за рулем автомобиля Peugeot двигалась в сторону Гаражного проезда со стороны улицы Байкова. Водитель авто допустила наезд на женщину, переходившую проезжаю часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда женщина получила травмы различной степени тяжести. Пострадавшую доставили в медучреждение.