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Политика

Псковский облсовпроф будет заключать договоры с кандидатами, получившими профсоюзную поддержку

Псковский облсовпроф будет заключать общественный договор с кандидатами, которые в преддверии выборов пользуются площадками профсоюзов и рассчитывают на профсоюзную поддержку. Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире ПАИ-live.

Он рассказал, что достаточно много депутатов Госдумы были избраны при поддержке профсоюзов и являются профсоюзниками, сформирована целая группа солидарности. Есть и депутаты, которые представлены в законодательных собраниях, в том числе в Псковской области. «И, наверное, какой-то общественный договор должен быть, чтобы люди, когда избрались, не забывали, что они опирались на профсоюзную структуру и что определенные антипрофсоюзные, антисоциальные законопроекты принимать не надо», – пояснил Игорь Иванов.

Он подчеркнул, что облсовпроф не запрещает своим членам участвовать в выборах от любых политических объединений. «Нас 20 миллионов, люди все разные, у всех разные убеждения, поэтому мы не можем кому-то запретить выдвигаться, участвовать от той или иной политической силы», – уточнил председатель облсовпрофа и заявил, что популизмом профсоюзы не занимаются.

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