О праздновании Первомая, работе профсоюзов в пандемию и участии в выборах – в интервью с Игорем Ивановым

17:42, 28 апреля 2021, ПАИ

Международный день солидарности трудящихся – один из главных праздников профсоюзов. 1 мая они традиционно выдвигают свои требования по защите социальных прав и интересов людей труда, проводят шествия и митинги. В этом году празднование пройдёт в несколько ином формате в связи с пандемией коронавируса. Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов в эфире ПАИ-live рассказал, как отметят Первомай в регионе, почему пандемия помогла профсоюзам и будут ли профсоюзники участвовать в предстоящих выборах.

О праздновании Первомая

– 1 Мая – самый что ни на есть профессиональный праздник для профсоюзов.

– Мы во многом так и считаем. Хотя мы думали, что можно ещё одну отдельную праздничную дату для движения сделать. Но 1 Мая мы действительно считаем одним из своих главных праздников, когда мы заявляем наши требования, подводим определённые итоги, намечаем планы на будущее. Когда просто встречаемся все вместе.

– Те, кто постарше, помнят, что 1 Мая – это праздник с демонстрациями, шариками, флажками. Такого уже давно нет, но тем не менее на митинги, разные акции профсоюзы регулярно выходили. Сейчас год пандемии, как и прошлый, и тем не менее, какие мероприятия запланировал провести наш областной профсоюз?

– Я тоже помню и демонстрации, и шествия, и митинги, которые проводило профобъединение, Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Сегодня этот формат сохраняется на территории РФ, 26 апреля на селекторе с Михаилом Шмаковым [председатель Федерации независимых профсоюзов России. – ПАИ] мы обсуждали по всем федеральным округам, кто какие акции планирует. И действительно, где ситуация с коронавирусной инфекцией не такая напряженная, формат публичных мероприятий, шествий и митингов разрешён. Например, в Чеченской Республике будут организованы шествия и митинги. И ещё в ряде регионов. Мы не посчитали возможным даже заявлять такой формат, поскольку ограничительные меры по ковиду у нас продлены до 30 апреля. Мы просто технически даже не смогли подать соответствующее уведомление.

– Если массовых мероприятий не будет, то что будут делать профсоюзы?

– Традиционных шествий, митингов, маёвок не будет, но у нас много локальных акций. Первый раз за всю историю пройдёт мероприятие «Профсоюзный автобус». Мы здесь взаимодействуем с профсоюзом автотранспорта и дорожного хозяйства, с ГП «Псковпассажиравтотранс» у нас уже заключены все соглашения и договоры. Будет курсировать по одному из маршрутов автобус с профсоюзной символикой. В этом автобусе вместо кондукторов будет наш профсоюзный актив, они будут раздавать информацию о профсоюзах, давать консультации.

– За проезд нужно будет платить?

– За проезд профсоюзы не берут. Все, кто будет заходить в этот автобус, будут понимать, что чем профсоюзы сильнее, тем быстрее отменят и плату за проезд в автобусе. В некоторых странах это происходит, мы знаем.

– Что ещё будет?

– Профсоюзная регата. У нас хорошие партнёрские отношения с гребной базой, с ветеранами гребного спорта, мы взаимодействуем с командой ветеранов по гребле, и они согласились провести для нас профсоюзную мини-регату. С символикой, награждением, нашим активом. Такое заметное мероприятие, на которое мы вас тоже приглашаем. Будет и областная трехсторонняя комиссия, она пройдёт 30-го числа, в преддверии 1 мая ряд вопросов серьезных обсудим. Много мероприятий по охране труда – пройдёт целая конференция с представителем комитета по труду, инспекции труда. Будет торжественное мероприятие и приём председателя Псковского облсовпрофа, где мы ещё раз осветим социально-экономическую ситуацию в стране, проведём награждение профсоюзного актива почётными грамотами, благодарностями, в том числе от наших социальных партнёров. Отметим наших людей. Потом у нас будет концертная программа. На Пасхальной ярмарке будет профсоюзная палатка, где наши здравницы будут говорить о себе, об оздоровлении, приглашать на наши курорты и вступать в профсоюзы. Для членов профсоюзов очень большие преференции при получении отдыха в наших здравницах и на наших туристических базах. И ещё очень много локальных мероприятий – и профсоюзная перекличка на уровне ФНПР, и голосование по резолюции, которую тоже мы разработали вместе с Федерацией независимых профсоюзов России. Приглашаем вас на наш Первомай, будет интересно. О нас вы будете помнить как минимум месяц, потому что опять эти злосчастные баннеры будут по всему городу, которые мне потом долго икались. И я решил, что раз это вызвало столько интереса, эти баннеры будут и на Первомай. Пускай ещё раз профсоюзы побурлят, их повспоминают.

– Областные профсоюзы, по-моему, научились хайпить по-новому, на позитиве.

– Мы все видим статистику, следим за той информацией, которую доводят до жителей Псковской области администрация, Роспотребнадзор, и понимаем, что сегодня ещё не всё так просто. Хоть и проходит вакцинация, но всё равно достаточно много заболевших, много смертей, и мы должны ответственно подходить ко всему, что мы делаем, в том числе и проведению публичных мероприятий. Мы должны обезопасить членов профсоюзов и всех наших граждан, чтобы никто не болел. Чем быстрее мы справимся с этой заразой, тем быстрее выйдем на улицы.

О пандемии и вакцинации

– Как обстоят дела с вакцинацией в облсовпрофе?

– Мы вакцинацией занимаемся. Во-первых, мы популяризируем это действо во всех трудовых коллективах, выпускаем информационные брошюры, сами идём с информацией, взаимодействуем с нашей медициной, поликлиниками. В том числе для того, чтобы проводить выездную вакцинацию. Своих сотрудников мы тоже прививаем – тех, кто не переболел либо уже не имеет антител. Мы периодически тестируем работников на антитела. Мы считаем, что это правильно, и наш лидер Михаил Шмаков об этом заявляет, и президент страны. Чем быстрее мы выработаем общий иммунитет, тем быстрее мы забудем о ковиде.

– Вернёмся к профсоюзам. Вы сказали, что Первомай – важная точка, когда вы подводите итоги. Давайте их кратко подведём. В какой точке развития сейчас находятся профсоюзы в Псковской области, чего удалось достигнуть за последний год?

– За последний год нам, во-первых, удалось сохранить во многом профсоюзную численность. Мы не просели. Мы постоянно были в трудовых коллективах, мы не останавливали свою работу ни на один день, если говорить о специалистах, которые работают в областном совете профсоюзов.

– То есть консультации велись?

– Да. Пускай где-то это было дистанционно, но мы эти форматы использовали, считаем, что это правильно и на будущее всем пригодится. Мы участвовали в разработке законопроектов по дистанционной, удаленной работе, давали консультации правовые, экономического характера – они в большей степени стали востребованы, потому что некоторые работодатели зажимали заработную плату, где-то объективно, где-то нет.

– Таких случаев больше или меньше стало?

– Конечно, больше. Больше стало и увольнений, и людей, которые работали в тени и не получили ни выплат, ни социальных гарантий, ничего. Мы работали со всеми. Что касается наших объектов – вы знаете, их много, и здравниц, и туристических баз – мы тоже, хоть и испытывали определенные экономические трудности в связи с закрытием, приостановкой деятельности, все свои социальные обязательства выплатили. Мы исправно платим налоги, заработные платы и стараемся максимально поддерживать людей. Мы завели очень много форматов – это и форум работающей молодёжи, очень много теперь проводим обучения онлайн, где-то и совмещенно: часть очно, часть нет.

Пересмотрели формат работы областной трёхсторонней комиссии, что важно. Трехстороннюю комиссию теперь лично курирует высшее должностное лицо субъекта — губернатор Псковской области. Очень много вопросов удалось решить, в том числе заключить трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате. Перед Первомаем снова будет областная трехсторонняя комиссия, где опять мы будем рассматривать рынок труда, говорить в том числе о вакцинации, и ещё ряд проблемных моментов будем поднимать. За этот год многое сделано. Пандемия, наверное, позволила сплотиться перед общей бедой, трудностями, быть внимательными друг к другу. Это где-то нам даже помогло.

О выборах и общественной жизни

– 2021 год – год больших выборов в областное Собрание и Государственную Думу. Внутри псковских областных профсоюзов есть какие-то установки от вас, от облсовпрофа для коллег по поводу участия в этих выборах? Прямо спрошу: вы запрещаете своим коллегам участвовать в избирательных кампаниях?

– Ни в коем разе не запрещаю, и, кстати, тема политической ситуации в стране обсуждалась на площадках генерального совета Федерации независимых профсоюзов России. Здесь я солидарен с Михаилом Шмаковым, который говорит, что действительно мы можем сотрудничать с разными политическими силами. Нас 20 миллионов, люди все разные, у всех разные убеждения, поэтому мы не можем кому-то запретить выдвигаться, участвовать от той или иной политической силы.

– То есть нет такой установки: вы от этой партии не ходите на выборы.

– Нет такой установки. Но разговор на площадке генсовета привел к тому, что мы посчитали необходимым разработать определенный общественный договор с теми кандидатами, которые пользуются площадками профсоюзов, которые рассчитывают на профсоюзную поддержку. Вы знаете, у нас достаточно много депутатов Госдумы, которые избраны при поддержке профсоюзов и являются профсоюзниками. Сформирована целая группа солидарности, по сути, как фракция. У нас есть депутаты, которые представлены и в законодательных собраниях, в том числе в Псковской области. И, наверное, какой-то общественный договор должен быть, чтобы люди, когда избрались, не забывали, что они опирались на профсоюзную структуру, и что определенные антипрофсоюзные, антисоциальные законопроекты принимать не надо, иначе это получит определенную огласку, какое-то решение коллегиального органа профсоюза.

Сегодня мы стоим на том, чтобы организационно и кадрово укрепляться, а не разукрепляться. Будем думать по поводу общественного договора. И никому не запрещаем участвовать в выборах ни в Государственную Думу, ни в заксобрание, ни в муниципальных выборах. Вот, кстати, заведующий отделом развития профсоюзного движения и коллективных действий Андрей Маковский, партия «Новые люди» – пожалуйста, пускай участвует, продвигает профсоюзные ценности. В принципе, там идеология бьется с идеологией профсоюзов. Мы во многом поддерживаем партию «Единая Россия», поскольку у нас с ней давно уже заключен договор о взаимодействии и сотрудничестве. Очень много депутатов и членов партии являются членами профсоюзов. И эту работу мы будем продолжать. Традиционно мы в большей степени взаимодействуем с теми, от кого зависит принятие тех или иных решений. Потому что от партии «Единая Россия» сегодня во многом зависит, будет ли принят тот или иной законопроект. А популизмом профсоюзы не занимаются.

– Вы и ваши коллеги участвуют и в разного рода общественных объединениях. Например, я знаю, в Общественной палате Псковской области в новом созыве вновь будут ваши представители.

– Да, будут представители. Мы уже знаем, что в состав Общественной палаты вошла председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачёва. Мы этому факту очень рады. Ещё ряд наших профсоюзных товарищей заявились, в том числе и молодёжь – председатель Молодёжного совета СОП Псковский облсовпроф Наталья Манзибура. Я надеюсь, что она будет поддержана, войдёт в состав Общественной палаты и будет представлять интересы профсоюзов. Общественная палата – это сформированный солидный орган, к которому прислушиваются, на площадки Общественной палаты приходят законодатели, представители исполнительной власти, во многом они дают определенные заключения. Насколько мне известно, многие общественные палаты даже имеют право законодательной инициативы. Соответственно, какие-то инициативы профсоюзов можно будет продвигать через этот общественный институт.

– Посмотрим, как будут работать профсоюзники в новом созыве Общественной палаты.

– А профсоюзники везде работают хорошо. Общественная палата только приобретает от того, что профсоюз там. Профсоюз, во всяком случае, не даст им расслабляться и в потолок смотреть. Профсоюзы как раз таки заставят поработать.

– Нам остаётся только присоединиться к этому оптимизму. Потому что сильные профсоюзы, действительно, нужны многим.