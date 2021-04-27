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Общество

Бетонная авиабомба люфтваффе обезврежена в Палкинском районе

27 апреля около 15:45 специалисты ФГКУ «Невский СЦ МЧС России» обезвредили немецкую авиабомбу SBe 50 C II, которая была обнаружена на полях Черской волости Палкинского района, сообщает газета «Льновод» со ссылкой на исполняющего обязанности главы Палкинского района Василия Ракова.

SBe 50 – это семейство осколочных бомб, использовавшихся люфтваффе во время Второй мировой войны.

Напомним, что сегодня у деревни Партизанское Гдовского района также обнаружили немецкую авиабомбу – SD-250.

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