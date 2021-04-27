Дача под Псковом: самые дешевые загородные участки

18:03, 28 апреля 2021, ПАИ

Псковичи с нетерпением ждут длинных майских выходных, чтобы отправиться на свои дачные участки. Одни будут жарить там шашлыки и ловить рыбу, другие уже подготовили рассаду и мечтают посадить картошку. А что делать тем, у кого нет дачи, а насладиться прелестями загородного отдыха очень хочется? Присмотреть подходящий вариант на сайте объявлений! Оказывается, неподалеку от Пскова есть вполне бюджетные дачные участки, которые ждут новых хозяев. Представляем вам топ-10 самых дешевых дач, расположенных не дальше 25 км от города.

10 место

Самые дорогие из бюджетных дач продаются за 230 тысяч рублей. Одна из них расположена в СНТ «Теплосети» в 10 км от Пскова. Домик площадью 20 м² находится на участке 15 соток, проведено электричество, есть летняя кухня и новая баня. На участке - кусты смороды, малины. До садоводства ходит автобус, хороший подъезд, чистый воздух — не мечта ли?



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Альтернатива — дом большего размера (35 м²) на меньшем участке (5 соток) в СНТ «Милевка» в 9 км от города. На землях сельскохозяйственного назначения имеется садовый домик и хозяйственные постройки, садово-ягодные растения (крыжовник, малина, клубника, яблони). Участок разработанный и ухоженный. Электричества нет, но есть возможность провести, вода - из колодца.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



















9 место

На 30 тысяч дешевле обойдется дача в Черняковицах (13 км до города). Судя по фото, там продают небольшой (20 м²) уютный двухэтажный домик из бруса на маленьком, но опрятном участке 4 сотки.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





Также за 200 тысяч рублей можно купить дачу 30 м² на участке 15 соток в садоводческом некоммерческом товариществе «Бобровник». Участок находится в 12 км от поста ГАИ в Любятово, в порховском направлении, в 270 км от Санкт-Петербурга. Нынешний владелец отмечает очень плодородную землю. Там есть много плодовых деревьев и кустарников, смородина (белая, красная, чёрная) яблони, груши, вишня, орех, калина, черноплодка. «Тихое спокойное место, за участком — лес, грибов и ягод множество», - сообщил продавец. Сам дачный домик небольшой, с двумя комнатами и печкой. Еще есть сарай с туалетом, забор из металопрофиля с калиткой и воротами. Документы все оформлены, возможен обоснованный торг.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито















Другой вариант за те же деньги — одноэтажный бревенчатый домик 80 м² на 15 сотках в поселке Сухлово. Правда, чуть дальше — 25 км от Пскова. Зато есть баня и хороший подъезд по асфальту. Возможен неплохой торг.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



















8 место

170 тысяч рублей стоит дача в СНТ «Мыс» (в сторону Крипецкого монастыря, 15 км от города). Кирпичный дом площадью 20 м² на участке 15 соток, плодородная земля, плодовые деревья и кустарники, колодец — всё это ждёт новых хозяев. Есть электричество и хороший подъезд, сделано межевание. «Хорошее место для отдыха», - считает продавец.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











Столько же придётся заплатить за дачу в СНТ «Восток» (14 км от города). На участке 6 соток продается щитовой домик 36 м². Он очень старенький (под снос), но от дождя и ветра на первое время пойдет, к тому же, есть «буржуйка». Рядом построен маленький сарайчик, но ко всему нужно приложить руки. Из преимуществ - есть свет и скважина. Лес совсем рядом — через одну дачу, река Кебь в 100 метрах. Документы в порядке, продаёт объект сам собственник, не имеющий долгов по членским взносам.

7 место

За 160 тысяч рублей выставлена на продажу дача в СНТ «Черняковицы», известном хорошей транспортной доступностью. На территории участка 6 соток есть кирпичная постройка (кухня), которую при желании можно переделать под небольшую баню. Площадь - около 9 кв. м. Есть колодец (правда, требуется чистка), водопроводная вода с речной водой (требуется провести трубы), электричество (столб на границе участка). Забора нет, по словам владельца, по факту он нужен только со стороны дороги. Много плодородных деревьев и кустов (яблони, вишня, слива, крыжовник, смородина). Отмечается, что участок сухой. В пешей доступности — лес с грибными местами, река Пскова с «висячим мостом» и местом для купания, родник с чистой питьевой водой, магазины и автобусная остановка.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











6 место

Дешевле стоит дача в СНТ «Вишенка» (7 км от Пскова, гдовское направление) — 155 тысяч рублей. По сути, это не слишком загруженный выезд из города, сделана новая асфальтовая дорога до конечной остановки. К тому же, недалеко Псковское озеро. «Окраина садоводства. Почти как хутор! Если вы мечтаете о тихом местечке в нескольких минутах от города - вам сюда», - обратился собственник к потенциальным покупателям.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито











В двухэтажном кирпичном доме площадью 45 м² нет внутренней отделки. Электрический столб на участке. Есть водная скважина, возможно рабочая, но не эксплуатировалась несколько лет. Участок 11 соток, но есть возможность увеличения еще на 10-20, так как рядом два неиспользуемых участка. Уверенно ловит 4G — без связи не останетесь.

5 место

На пятом месте нашего рейтинга оказались сразу 7 дачных участков, которые продаются по одинаковой цене — 150 тысяч рублей. Итак, первое предложение дачный дом 20 м² на участке 15 соток в СНТ «Межуги-Петры» в 20 км от Пскова. Есть пристройка 8 кв м, свет, скважина, сарай.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

























Второй вариант — благоустроенный участок 10 соток (можно увеличить до 20-25) с бытовкой в деревне Ладыговщина. Есть электричество, колодец. До остановки — 100 м. На участке плодовые деревья, ягоды, выкопан пруд. Подъезд на автомобиле до дверей. Участок географически обособлен. Соседи живут круглогодично.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито







За те же деньги продаются дачи в СНТ «Кебь» (большой дом 71 м² в ветхом состоянии, 8 соток, которые давно не использовались, до реки Кебь 200 м, за домом лес), в СНТ «Дубок» (летний домик, обшитый вагонкой изнутри и снаружи, участок 5 соток, расстояние до города - 11 км) и садоводческом сообществе «Строитель» (дом 30 м² на участке 50 соток).



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





























На берегу реки Кебь за 150 тысяч продается еще один дачный участок с одноэтажным строением площадью 20 м² и землей 6 соток. Рядом лес, родник, ручей для полива.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





















Седьмая дача за те же деньги находится в СНТ «Надежда» в 11 км от Пскова. Дом 20 м² построен на участке 6,9 соток, электричество проведено, есть колодец, парник, яблони и сливы.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито





4 место

В том же садовом товариществе продаётся еще одна дача. За одноэтажный дом из бруса площадью 55 м² на участке 6 соток просят 120 тысяч рублей. В придачу - колодец, яблони и сливы. Фото, к сожалению, владелец не разместил.

3 место

В тройку самых дешевых дач вблизи Пскова вошел объект в СНТ «Торошинка» (20 до города). За 117 тысяч рублей продаётся садовый участок 8 соток с небольшим домом (рубленный бревенчатый), колодцем и сараем. Налажено регулярное автобусное сообщение, остановка в пешей доступности. Возможности прописки нет, зато документы готовы к продаже, и возможен разумный торг.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито















2 место

Почётное второе место заняла дача в СНТ «Строитель» в 18 км от областного центра — в сторону Торошино. К «СНТ» ведёт ровая дорога, на машине 15-20 минут, также ходит автобус. На участке 6 соток есть небольшой домик из сруба (20 м²) с печкой, вокруг нужно покосить, поставить забор. Свет не подведён, на участке стоит столб — проблем с подключением не будет. В подарок новому владельцу достанутся все инструменты, косы, топоры, новая газовая плитка с баллонами. Вокруг лес, недалеко ручей, соседи есть только с одной стороны. Стоит вся эта красота 110 тысяч рублей.



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито



Фото: Авито

























1 место

Самая дешевая дача в окрестностях Пскова продается всего за 85 тысяч рублей. Она расположена в СНТ «Дружба» в 17 км от города. Дачный домик 20 м² находится на участке 12 соток, который не обрабатывался в течении трёх лет. Есть колодец, туалет, дом, сарай, свет можно провести. Торга нет, как и фото.

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Кстати, дачный участок совсем не обязательно покупать. Его можно получить совершенно бесплатно. Еще в мае 2016 года администрация Пскова возобновила выделение муниципальных садовых участков, которые может оформить в собственность любой желающий. Правда, не стоит рассчитывать на благоустроенную дачу с домиком и огородом - по такому алгоритму вам, скорее всего, достанется поле с кустарником. Его придётся самостоятельно приводить в надлежащий вид, причем как можно скорее - иначе вас оштрафуют за нецелевое использование земель. Но, с другой стороны, земля даром - это уже что-то. Можно сделать выкорчевку, определить границы участка, обработать его, а потом уже и приступить к посадке картошки и всего, что душе угодно. С механизмом выделения участков можно ознакомиться здесь>>>