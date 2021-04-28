Псковским предпринимателям расскажут о преимуществах системы быстрых платежей

09:11, 28 апреля 2021, ПАИ

29 апреля в 11:00 Банк России проведет вебинар на тему «Возможности и преимущества системы быстрых платежей для предпринимателей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Участники вебинара узнают о том, что такое система быстрых платежей (СБП), чем она может быть полезна и выгодна предпринимателям, как использовать оплату по QR–коду, каким образом СБП может повлиять на рынок безналичных расчетов в различных отраслях, как с помощью СБП увеличить скорость финансовых потоков и сэкономить на услугах эквайринга.

Спикерами выступят эксперты Банка России, Национальной системы платежных карт, представители крупнейших коммерческих банков и предприниматели, которые уже успешно используют данный инструмент в бизнесе.

Чтобы получить доступ к трансляции и иметь возможность задать вопрос спикерам, необходимо зарегистрироваться на вебинар по ссылке.