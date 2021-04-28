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Общество

Ещё 65 человек заразились коронавирусом в Псковской области

36 122 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 65 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 26 635 пациентов (за сутки – 213), умерли 334 инфицированных COVID-19 человека. Всего специалисты провели 346 926 (за сутки – 1 587) тестов на коронавирус.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.

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