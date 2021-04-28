На улице Бастионной в Пскове завершено фрезерование покрытия

09:54, 28 апреля 2021, ПАИ

На улице Бастионной, объекте национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Пскове, завершено фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия. Работы проведены на двух участках общей протяженностью 562 метра: между улицами Вокзальной и Гагарина, а также между улицами Гагарина и Заводской, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Сейчас подрядная организация ООО «СпецТрансСервис» ведет подготовку к укладке асфальта. Эту работу планируется начать при наступлении благоприятных погодных условий.

Параллельно проводятся работы по обустройству пешеходной зоны. Дорожники устанавливают бортовой камень и выполняют устройство щебеночного основания тротуара.

Заказчиком работ выступает Управление городского хозяйства администрации города Пскова. Сумма контракта составляет 13,6 млн рублей. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Сроки исполнения ремонтных работ - 1 июля 2021 года.

В перечень объектов нацпроекта в Пскове также включены улицы Чудская, Инженерная, Алтаева, Трохина, Октябрьский проспект и три площади: Победы, Октябрьская и Ленина. На большинстве объектов стартовали дорожные работы.