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Культура

Центральная городская библиотека опубликовала старинные фотографии Псковщины

Центральная городская библиотека опубликовала в своём сообществе в «ВКонтакте» старинные фотографии с видами Пскова и области.

На снимках изображены Михаило-Архангельская церковь в 1951 году, Псковский универмаг в 1952 году, военно-историческая реконструкция 1970 года, масленичные гуляния в Себеже в 1968 году, крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря 1950-х годов и центральная часть Пскова в 1959 году. 

  • Псковская церковь Архангелов Михаила и Гавриила располагается по адресу Советская, 18
    Фото: Архив Центральной городской библиотеки
  • Старинные фотографии Псковщины
    Фото: Архив Центральной городской библиотеки
  • Старинные фотографии Псковщины
    Фото: Архив Центральной городской библиотеки
  • Старинные фотографии Псковщины
    Фото: Архив Центральной городской библиотеки
  • Нынешний ЦУМ находится по адресу Советская, 13
    Фото: Архив Центральной городской библиотеки
  • Старинные фотографии Псковщины
    Фото: Архив Центральной городской библиотеки

 

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