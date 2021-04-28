Центральная городская библиотека опубликовала старинные фотографии Псковщины
Центральная городская библиотека опубликовала в своём сообществе в «ВКонтакте» старинные фотографии с видами Пскова и области.
На снимках изображены Михаило-Архангельская церковь в 1951 году, Псковский универмаг в 1952 году, военно-историческая реконструкция 1970 года, масленичные гуляния в Себеже в 1968 году, крестный ход вокруг Псково-Печерского монастыря 1950-х годов и центральная часть Пскова в 1959 году.
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Фото: Архив Центральной городской библиотеки
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Фото: Архив Центральной городской библиотеки
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Фото: Архив Центральной городской библиотеки
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Фото: Архив Центральной городской библиотеки
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Фото: Архив Центральной городской библиотеки
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Фото: Архив Центральной городской библиотеки
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