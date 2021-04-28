Михаил Ведерников: Единой и большой командой сделаем все, чтобы Порховский район динамично развивался

11:48, 28 апреля 2021, ПАИ

28 апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Порховский район принял участие в торжественной церемонии вступления в должность главы муниципалитета Юрия Семенова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Председатель территориальной избирательной комиссии Сергей Герасимов проинформировал собравшихся, что досрочные выборы главы района, которые состоялись 11 апреля, прошли без нарушений. Их результаты являются легитимными. За кандидата-победителя было отдано более 2,7 тысячи голосов избирателей.

После объявления результатов Сергей Герасимов вручил Юрию Семенову удостоверения главы района. После этого руководитель муниципалитета принес присягу.

В рамках своего выступления Михаил Ведерников обратился со словами благодарности к представителям общественности, собравшимся в зале, за то, что в непростое для региона время они сплотились вокруг общего кандидата и помогли одержать убедительную победу.

Также губернатор поздравил Юрия Семенова с вступлением в должность главы района. «У вас начинается самый ответственный период — необходимо оправдать доверие граждан. Администрация Псковской и Псковское областное Собрание депутатов разделяют эту ответственность. Мы подтверждаем, что единой и большой командой сделаем все, чтобы Порховский район динамично развивался», — подчеркнул глава региона.

Также Михаил Ведерников напомнил, что впереди регион ждут еще несколько больших избирательных кампаний, которые окончательно сформируют большую региональную команду. «Как показывает опыт, когда мы вместе, нам по плечу любые задачи, решаются самые сложные вопросы, даже которые на первый взгляд кажутся неразрешимыми», — отметил губернатор.

Завершая выступление, Михаил Ведерников вручил Юрию Семенову плакетку с критериями эффективности высших должностных лиц России, которыми глава района должен руководствоваться в своей последующей работе.

С поздравительной речью выступил и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он отметил, что победа в выборах вновь избранному главе района досталась в честной конкурентной борьбе.

«Вы возвращаетесь на свою малую родину в качестве руководителя муниципального образования, где вам на протяжении пяти лет предстоит трудиться. Губернатор Псковской области очень внимательно относится к проблемам муниципалитетов, областное Собрание депутатов будет оказывать помощь и поддержку. Наша общая задача, чтобы Порховский район развивался и людям, проживающим здесь, было комфортно», — отметил Александр Котов.

В рамках торжественного мероприятия также выступили глава Красногородского района, руководитель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская, а также представители духовенства и общественности района.

В ответном слове Юрий Семенов выразил слова благодарности губернатору и председателю областного Собрания депутатов за поддержку, доверие. Обращаясь к землякам, глава района поблагодарил всех, кто пришел на выборы и поддержал его кандидатуру. «Я понимаю, какой кредит доверия мне был выдан. Поверьте, я приложу все усилия и опыт для достижения той цели, которая поставлена. А она одна — улучшения жизни в районе. Мы вместе пройдем этот путь и вместе добьемся многого», — отметил руководитель муниципалитета и дополнительно выделил несколько направлений деятельности: улучшение инвестиционной привлекательности, привлечение молодых специалистов.