Как изменились цены на продукты для пасхального стола в Псковской области
Приближается главный православный праздник – Пасха. Многие хозяйки готовят куличи и пасхи, которые являются главными атрибутами праздничного стола. Как изменились цены на продукты для пасхального стола в Псковской области, уточнили в Псковстате.
Средние потребительские цены на продукты питания, используемые для основных пасхальных блюд, и их изменение по сравнению с предпасхальными ценами прошлого года характеризуются следующими данными:
|
Наименование товара
|
Средняя цена, рублей
|
Изменение цены, 26.04.2021 к 13.04.2020,
в %
|
26.04.2021
|
Справочно:
13.04.2020
|
Мука пшеничная, кг
|
44,04
|
41,93
|
105,0
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
60,38
|
59,32
|
101,8
|
Яйца куриные, 10 шт.
|
86,10
|
62,84
|
137,0
|
Сахар-песок, кг
|
47,89
|
32,74
|
146,3
|
Масло подсолнечное, кг
|
119,51
|
101,26
|
118,0
|
Масло сливочное, кг
|
659,59
|
636,45
|
103,6
|
Сметана, кг
|
212,99
|
209,86
|
101,5
|
Творог жирный, кг
|
348,25
|
341,46
|
102,0
Больше всего подорожали: сахар-песок – на 46,3%, яйца куриные – на 37%, масло подсолнечное – на 18%.
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