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Экономика

Как изменились цены на продукты для пасхального стола в Псковской области

Приближается главный православный праздник – Пасха. Многие хозяйки готовят куличи и пасхи, которые являются главными атрибутами праздничного стола. Как изменились цены на продукты для пасхального стола в Псковской области, уточнили в Псковстате.

Средние потребительские цены на продукты питания, используемые для основных пасхальных блюд, и их изменение по сравнению с предпасхальными ценами прошлого года характеризуются следующими данными:

 

Наименование товара

Средняя цена, рублей

Изменение цены, 26.04.2021 к 13.04.2020,

в %

26.04.2021

Справочно:

13.04.2020

Мука пшеничная, кг

44,04

41,93

105,0

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

60,38

59,32

101,8

Яйца куриные, 10 шт.

86,10

62,84

137,0

Сахар-песок, кг

47,89

32,74

146,3

Масло подсолнечное, кг

119,51

101,26

118,0

Масло сливочное, кг

659,59

636,45

103,6

Сметана, кг

212,99

209,86

101,5

Творог жирный, кг

348,25

341,46

102,0
 

Больше всего подорожали: сахар-песок  – на 46,3%, яйца куриные – на 37%, масло подсолнечное – на 18%.

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