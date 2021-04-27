Как изменились цены на продукты для пасхального стола в Псковской области

13:29, 28 апреля 2021, ПАИ

Приближается главный православный праздник – Пасха. Многие хозяйки готовят куличи и пасхи, которые являются главными атрибутами праздничного стола. Как изменились цены на продукты для пасхального стола в Псковской области, уточнили в Псковстате.

Средние потребительские цены на продукты питания, используемые для основных пасхальных блюд, и их изменение по сравнению с предпасхальными ценами прошлого года характеризуются следующими данными:

Наименование товара Средняя цена, рублей Изменение цены, 26.04.2021 к 13.04.2020, в % 26.04.2021 Справочно: 13.04.2020 Мука пшеничная, кг 44,04 41,93 105,0 Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 60,38 59,32 101,8 Яйца куриные, 10 шт. 86,10 62,84 137,0 Сахар-песок, кг 47,89 32,74 146,3 Масло подсолнечное, кг 119,51 101,26 118,0 Масло сливочное, кг 659,59 636,45 103,6 Сметана, кг 212,99 209,86 101,5 Творог жирный, кг 348,25 341,46 102,0

Больше всего подорожали: сахар-песок – на 46,3%, яйца куриные – на 37%, масло подсолнечное – на 18%.