С мая Фонд капремонта начнет начислять псковичам пени

15:36, 28 апреля 2021, ПАИ

С мая в Псковской области региональный оператор — Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах начнёт начислять пени за долги по взносам. Об этом пишет газета «АиФ-Псков» со ссылкой на и. о. генерального директора организации Сергея Шарлаева.

По его словам, пени начисляли должникам только за период с января по март. Квитанции со штрафами псковичи получат уже в мае, а в июне — за апрель. При этом уточняется, что даже те, кто просто оплатил взнос несвоевременно, тоже будут оштрафованы.

Сергей Шарлаев отметил, что власти региона и руководство Фонда капитального ремонта пошли навстречу жителям региона — пени за предыдущие года жители не получат. Он также напомнил, что в прошлом году на подобные штрафы в стране действовал мораторий.