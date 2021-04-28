Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около 4 тысяч псковичей сделали свой выбор в рамках онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства

Около 4 тысяч жителей Псковской области сделали свой выбор в рамках онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства. Мероприятие реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По итогу двух дней голосования самыми активными являются жители города Великие Луки. В этом населенном пункте выразили свою позицию свыше 900 человек. В списке лидеров среди муниципалитетов по количеству проголосовавших также Псков (600 человек), Псковский район (520 человек), Великолукский район (более 320 человек) и Невельский район (более 240 человек).

Онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало в понедельник, 26 апреля, и продлится до 30 мая. В рамках мероприятия в регионе к голосованию представлены 96 территорий. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

Голосование устроено максимально просто — пользователь может выбрать Проголосовать за дизайн-проекты или территории, которые нужно благоустроить, можно на сайте платформы 60.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуги».

Для оказания информационной и технической помощи гражданам в Псковской области открыты 26 волонтерских центров.

Министерством строительства и ЖКХ РФ России организована работа горячей линии по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Как вы относитесь к решению сделать большие майские выходные?
Проголосовать >>>

28 апреля 2021

В Палкинском районе оштрафовали двух взрослых за привлечение к курению несовершеннолетних
28 апреля 2021

В Псковской области работники скорой помощи получили награды от губернатора и спикера регионального парламента
28 апреля 2021

Работников службы скорой медицинской помощи чествовали в Псковской области
28 апреля 2021

Работу детского омбудсмена и соблюдение прав несовершеннолетних обсудили на социальном комитете
28 апреля 2021

Кандидаты в новый состав Общественной палаты выступили на законодательном комитете облсобрания
28 апреля 2021

Бесплатный «Профсоюзный автобус» будет курсировать по Пскову 1 мая

28 апреля 2021

Псковские профсоюзы отметят Первомай без митингов и шествий

28 апреля 2021

Районная скорая помощь за день может проехать 600 километров ради пациентов

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Телефон/факс: (8112) 72-29-00
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования
Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...