Около 4 тысяч псковичей сделали свой выбор в рамках онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства

16:13, 28 апреля 2021, ПАИ

Около 4 тысяч жителей Псковской области сделали свой выбор в рамках онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства. Мероприятие реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По итогу двух дней голосования самыми активными являются жители города Великие Луки. В этом населенном пункте выразили свою позицию свыше 900 человек. В списке лидеров среди муниципалитетов по количеству проголосовавших также Псков (600 человек), Псковский район (520 человек), Великолукский район (более 320 человек) и Невельский район (более 240 человек).

Онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало в понедельник, 26 апреля, и продлится до 30 мая. В рамках мероприятия в регионе к голосованию представлены 96 территорий. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

Голосование устроено максимально просто — пользователь может выбрать Проголосовать за дизайн-проекты или территории, которые нужно благоустроить, можно на сайте платформы 60.gorodsreda.ru, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуги».

Для оказания информационной и технической помощи гражданам в Псковской области открыты 26 волонтерских центров.

Министерством строительства и ЖКХ РФ России организована работа горячей линии по вопросам электронного рейтингового голосования за объекты благоустройства. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для каждого гражданина из любого уголка России.