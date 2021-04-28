Легковушка съехала в кювет в Новосокольническом районе
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
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Фото: ПАИ
Lada Granta съехала в кювет в Новосокольническом районе, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Инцидент произошел 28 апреля около 15:00. Водитель автомобиля Lada Granta ехал в сторону деревни Минкино. Авто зацепило обочину, в результате чего водитель не справился с управлением и допустил съезд в кювет. По словам очевидцев, 62-летний водитель отделался царапинами. Работники скорой оказали ему медицинскую помощь. Пассажирка «Лады» не пострадала.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС, ДПС и скорая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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