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Workout-площадку отремонтировали на Завеличье в Пскове

Фото: ПАИ

В Пскове на Завеличье отремонтировали сломанные вандалами тренажёры workout-площадки. Об этом сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина.

«На днях очередной акт вандализма произошёл на workout-площадке, расположенной на нашем округе на дальнем Завеличье в сквере на улице Западной. Неизвестные повредили несколько уличных тренажеров, по сути, вывели их из строя. В кратчайшие сроки мы восстановили работоспособность спортивных снарядов, заменили поврежденные элементы. Сейчас эта спортплощадка снова доступна для тренировок»,  – отметил депутат.

Эта площадка является одной из самых крупных в Пскове и пользуется популярностью у детей и взрослых. Однако случаи вандализма происходят на ней ежегодно.

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