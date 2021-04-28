Workout-площадку отремонтировали на Завеличье в Пскове

21:28, 28 апреля 2021, ПАИ

В Пскове на Завеличье отремонтировали сломанные вандалами тренажёры workout-площадки. Об этом сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на депутата Псковского областного Собрания Юрия Сорокина.

«На днях очередной акт вандализма произошёл на workout-площадке, расположенной на нашем округе на дальнем Завеличье в сквере на улице Западной. Неизвестные повредили несколько уличных тренажеров, по сути, вывели их из строя. В кратчайшие сроки мы восстановили работоспособность спортивных снарядов, заменили поврежденные элементы. Сейчас эта спортплощадка снова доступна для тренировок», – отметил депутат.

Эта площадка является одной из самых крупных в Пскове и пользуется популярностью у детей и взрослых. Однако случаи вандализма происходят на ней ежегодно.