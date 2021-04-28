Два легковых автомобиля столкнулись в Великих Луках
Два легковых автомобиля столкнулись в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда».
28 апреля около 16:30 на пересечении проспекта Ленина и улицы Сибирцева столкнулись автомобили «Форд» и «Нива».
По предварительной информации, один из водителей не выполнил требования знака «уступи дорогу».
В результате ДТП пострадала пассажирка «Нивы». На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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28 апреля 2021
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