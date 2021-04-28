Два легковых автомобиля столкнулись в Великих Луках

19:47, 28 апреля 2021, ПАИ

Два легковых автомобиля столкнулись в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Великолукская правда».

28 апреля около 16:30 на пересечении проспекта Ленина и улицы Сибирцева столкнулись автомобили «Форд» и «Нива».

По предварительной информации, один из водителей не выполнил требования знака «уступи дорогу».

В результате ДТП пострадала пассажирка «Нивы». На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Обстоятельства произошедшего выясняются.