Лидер группы «Little Big» создал товарный знак по названию песни

20:03, 28 апреля 2021, ПАИ

Фронтмен вокального коллектива «Little Big» Илья Прусикин зарегистрировал торговую марку Skibidi, названную по популярной песне коллектива, сообщила «Фонтанка».

В перечне товаров и услуг, которые Прусикин сможет выпускать под этим брендом, указаны не только «клубы-кафе ночные», но и посуда, одежда, спортивный инвентарь, записанная музыка и организация спортивных и культурных мероприятий. Что именно будет реализовано под новой маркой, пока не сообщается.

Напомним, что группа «Little Big» должна была представлять Россию в прошлом году на «Евровидении», но в связи с пандемией, они туда не попали, а в этом году отказались участвовать в отборочном туре.

В начале февраля 2021 года клип на пеню Skibidi поставил рекорд просмотров на Youtube