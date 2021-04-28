Легковой автомобиль перевернулся в результате ДТП в Пустошкинском районе
В Пустошкинском районе в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент газеты «Вперед» Пустошка.
28 апреля около 20:00 в Пустошкинском районе на 473 км автодороги Санкт-Петербург - Невель произошло столкновение двух легковых автомобилей.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем Renault Logan. В результате ДТП «Нива» перевернулась. По словам очевидцев, водитель «Нивы» госпитализирован.
На месте работают сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Себежский». Подробности произошедшего выясняются.
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