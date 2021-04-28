Ко дню Победы в Струго-Красненском районе привели в порядок братское захоронение

23:15, 28 апреля 2021, ПАИ

В Струго-Красненском районе полным ходом идёт подготовка ко Дню Победы. В Порядок приводят братские захоронения, рассказала ПАИ районная газета «Струги».

Сегодня работники Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов побывали в деревне Соседно, где навели порядок на закрепленном за ними братском захоронении.

Елена Титова, Мария Верченко, Зоя Срубас, Светлана Иванова, Вера Николаева и водитель Виктор Яковлев трудились дружно и слаженно, убирая старую листву, ветки, мусор, красили оградку.



«Благоустройство памятника к празднику Великой Победы — это дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и стойкостью. Это забота о будущем села, чтобы молодое поколение чтило память прадедов и прабабушек.

Все дальше уходит война, и людей, которые помнят об этих событиях, почти не остается. А памятник, который привели в порядок, останется и будет памятью для подрастающего поколения», - пишет районка.