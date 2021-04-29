Умер мужчина, ставший одним из самых главных интернет-мемов

00:01, 29 апреля 2021, ПАИ

Его имя - Хуан Хойя Борха. В 2015 году в интернете начался бум. Люди брали одно и то же видео, и прикладывали к нему совершенно разные субтитры. Получалось очень смешно. И всегда в каждом видео сохранялся его заразительный смех.

Это интервью было сделано ещё в начале нулевых. Потом выложили только фрагмент интервью, где Хуан неистово хохочет. И тут же люди стали накладывать на это видео всё новые и новые субтитры с "переводом". Кого только не высмеивал Борха, благодаря интернет-юмористам. Под прицел попадало всё: от египетского президента до российских ям на дорогах.

Хойя родился в Севилье. За свою жизнь сменил множество профессий и мест работы, включая приготовление пищи и разгрузку мешков с цементом. Борха стал узнаваемым за специфический смех, благодаря которому и получил своё прозвище "Хохотун".

В августе 2020 года из-за проблем с сосудами Хуан Борха перенёс ампутацию ноги в больнице города Уэльвы. В начале сентября был госпитализирован в больницу де ля Каридад в Севилье.

28 апреля 2021 года скончался в результате осложнений после операции.

И мало кто знает, о чём действительно рассказывал Борха в интервью. Что его привело в такое прекрасное настроение? Испанский комик рассказывал о первом рабочем дне в ресторане города Чипиона. Ему порекомендовали положить два десятка грязных сковородок в море, чтобы за ночь их вычистило прибоем и песком. Но начался прилив и Борха потерял почти всю кухонную утварь, вернувшись к повару с одной-единственной сковородой.