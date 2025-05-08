День памяти и примирения отмечают 8 мая

08:35, 08 мая 2025, ПАИ

День памяти и примирения, посвящённый погибшим во Второй мировой войне, отмечают сегодня, 8 мая.

22 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 8 и 9 мая днями памяти и примирения и, признавая, что государства-члены могут иметь свои дни Победы, освобождения и празднования, предложила всем государствам-членам, организациям системы ООН, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

В эти дни во многих странах проходят различные памятные мероприятия – смотры исторической военной техники, реконструкция некоторых битв, встречи с ветеранами и их чествование, торжественные собрания и, конечно же, возложение цветов и венков к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата.

Отметим, что ценности жителей России за 80 лет не изменились. Мы за мир, но всегда готовы дать отпор любому, кто пытается разделять и унижать людей по национальному, культурному или языковому принципу. Наши предки дали отпор нацистам в годы Великой Отечественной войны, наше поколение даёт такой же отпор современным неонацистам.

В годы Великой Отечественной войны всё население страны сплотилось во имя Победы. Спустя 80 лет после победы в той войне россияне вне зависимости от национальностей и возраста, вероисповедания также сплотились, чтобы дать отпор возродившемуся врагу.

Жители России с уважением относятся друг к другу, к традициям и обычаям – неважно, какой национальности сосед. Этот мир и взаимоуважение мы готовы отстаивать всегда.

Вся история России, вся история нашего многонационального народа доказывает, что взаимоуважение, вечные ценности – семья, труд, вера, уважение к старикам, забота о детях – основа процветания. Те, кто пытался нападать с оружием в руках – настоящим или виртуальным, информационным, в конечном итоге всегда терпели поражение. Так было 80 лет назад, так это происходит и теперь.