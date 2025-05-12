Флаг великолукского вуза подняли на высоту почти 7,5 тысячи метров

11:54, 12 мая 2025, ПАИ

Флаг Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГФАК) подняли на вершину Мера Пик, находящуюся в Гималаях на территории Непала, на высоту 7 456 метров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

Восхождение с флагом осуществил студент заочной формы обучения Илья Чвалаев. «Его смелость и решительность вдохновляют нас всех. Поздравляем Илью с успешным восхождением и желаем ему всегда хорошей погоды и новых высот в жизни», – отметили в пресс-службе.

Событие приурочили к 55-летию академии.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».