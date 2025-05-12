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Спорт

Флаг великолукского вуза подняли на высоту почти 7,5 тысячи метров

Флаг Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГФАК) подняли на вершину Мера Пик, находящуюся в Гималаях на территории Непала, на высоту 7 456 метров. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукского вуза.

Фото: пресс-служба ВЛГАФК

Восхождение с флагом осуществил студент заочной формы обучения Илья Чвалаев. «Его смелость и решительность вдохновляют нас всех. Поздравляем Илью с успешным восхождением и желаем ему всегда хорошей погоды и новых высот в жизни», – отметили в пресс-службе.

Событие приурочили к 55-летию академии.

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