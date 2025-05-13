Польша не пустила: псковичи в составе юношеской сборной России по гребле не поедут на первенство Европы

15:06, 13 мая 2025, ПАИ

Юношескую сборную России по академической гребле не допустили на первенство Европы, которое пройдёт в польском Крушвице 24 и 25 мая. На соревнования в составе российской сборной могли поехать и псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер псковских спортсменов Сергей Николаев.

Сергей Николаев отметил, что юношеская сборная страны не отказывалась от участия в соревнованиях. «Поляки нас не пустили. Я тренер сборной команды и тоже должен быть заявлен. Но так как нас не пускают, вся команда не едет», – сказал он.

В составе юношеской сборной России тренируются псковичи Артемий Усанов и Владислав Забродин. «Отбор на эти состязания был в Ростове. Отбирались только первые места, а ребята были вторыми в двойке и вторыми в четвёрке. Они выиграли восьмёрку, но её на Европу изначально не допускали. Теоретически, как запасные, мы могли туда попасть, но в основную команду – большой вопрос. Это на усмотрение тренерского штаба. Но так как нас изначально туда не допускают, совещания по поводу команды и не было», – отметил Сергей Николаев.

«Мы сегодня заехали на базу в Подмосковье. В составе сборной России готовимся к международному старту «Большая Московская регата». Там, как минимум, должно быть 10–11 стран. Готовимся к этому старту, который станет отборочным для открытого первенства Белоруссии, которое пройдёт в конце июня», – резюмировал псковский специалист.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».