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Общество

Псковская делегация приняла участие в патриотической акции «Прорыв Победы» в Витебской области

Псковская делегация посетила Белоруссию для участия в патриотической акции «Прорыв Победы», посвящённой 81-й годовщине прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны на территории Ушачского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: Михаил Екимов

В состав делегации вошли представители регионального штаба 80-летия Победы, филиала центра военно-спортивной подготовки «Воин», регионального отделения «Движения первых» и Ресурсного центра добровольчества Псковской области.

Вместе с председателем Витебского облисполкома Александром Субботиным, представителями ведомств и делегациями районов Витебской области псковичи возложили цветы к мемориальному комплексу «Прорыв» и почтили память павших минутой молчания.

Фото: Михаил Екимов

На площадке мемориала прошли тематические выставки, фотозоны и показательные выступления военнослужащих. Праздник завершился концертом «Во имя мира на Земле» с участием творческих коллективов из Витебска и рок-группы из Казахстана.

В ходе визита делегация посетила Ушачский музей народной славы имени В. Е. Лобанка, где участники познакомились с историей партизанской зоны, экспозицией документов, личных вещей партизан и уникальной картинной галереей.

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