Великолукская лучница участвует в молодёжном Кубке Европы в Болгарии

10:32, 12 мая 2025, ПАИ

Великолучанка Милана Мурзина принимает участие в молодёжном Кубке Европы по стрельбе из лука, который стартует в Софии сегодня, 12 мая. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Виталий Андреев.

Для молодёжной сборной России это первые летние старты. Всего в соревнованиях принимают участие 204 лучника из 18 стран, а в составе российской молодёжки 21 спортсмен, который выступает в нейтральном статусе.

Сегодня, 12 мая, пройдёт пристрелка. Квалификации стартуют завтра, 13 мая.

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