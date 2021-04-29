Ещё 69 человек заразились коронавирусом в Псковской области

07:11, 29 апреля 2021, ПАИ

36 191 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 69 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровел 26 851 пациент (за сутки – 216), умерло 336 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 348 517 (за сутки – 1 591) тестов на коронавирус.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.