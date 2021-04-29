Женщина пострадала в результате ДТП на улице Яна Райниса в Пскове

11:05, 29 апреля 2021, ПАИ

Стали известны подробности ДТП, вызвавшего пробку в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Авария произошла около 8:10 утра на улице Яна Райниса, 1. Водитель автомобиля Renault Sandero, 64-летняя женщина, совершила столкновение с едущим впереди автомобилем Toyota Avensis. За рулём Toyota находился 39-летний мужчина.

В результате ДТП за помощью обратилась водитель автомобиля Renault. Ей оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.