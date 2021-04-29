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Выставка традиционного сетоского кружева открылась в Сигово

Выставка традиционного сетоского кружева «Кружево Сетомаа. Setomaa pits» открылась в музее-усадьбе в Сигово. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника.

Каждый дом сето украшали кружевные салфетки, занавески, покрывала и скатерти, неповторимые по вариациям из сочиненных или подсмотренных узоров. Самым распространенным на древней земле Сетомаа было кружево, вязанное крючком. С его помощью можно вывязывать красивые кружевные узоры, создавая различные переплетения одной только нити. Для вязания подходят любые нитки, а также тесьма, но более уместны льняные или хлопчатобумажные, прочные, хорошо скрученные нитки. В старину крючок назывался «тамбуром», и само вязание крючком в книгах начала XX века называют тамбурным, или вязанием в тамбуре.

С 1920-х гг. на территории Эстонии и Сетомаа стали распространяться журналы по рукоделию. Женщины и девушки собирались по четвергам, срисовывали узоры и дома по ним изготавливали образцы. В основном кружевом занимались девушки, поскольку у замужних хозяек на это времени уже не хватало. Самым удобным временем для изготовления кружева было зимнее, когда заканчивались земельные работы. Были мастерицы, которые работали на заказ. На праздниках устраивали выставки кружевных изделий мастериц из Печорского уезда.

Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 17:00 в Музее-усадьбе народа сето. Хозяйки покажут вам кружевное убранство сетоского дома и расскажут тайны этого древнего искусства.

Заказать экскурсию можно по телефону 8 (911) 385 34 61.

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