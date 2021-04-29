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Общество

Увеличен объем финансирования на ремонт дворов, проездов и детских площадок в Пскове

29 апреля в Пскове в ходе очередной, 49-й сессии городской думы парламентарии заслушали доклад начальника финансового управления администрации Пскова Тамары Винт об исполнении бюджета города Пскова за 2020 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фактически в бюджет Пскова поступило 5,98 млрд рублей, реализовано 5,97 млрд рублей. Основная часть расходов в размере 5,55 млрд рублей направлена на выполнение обязательств в рамках 13 муниципальных программ.

Расходы на реализацию муниципальных программ, имеющих социальную направленность, занимают 65,2% от общего количества расходов, программ в сфере жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - 26,3%.

Наибольший объем средств был направлен на программу «Образование»: расходы в этой сфере составили 2,64 млрд рублей. На реализацию 4 программ в области жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности из бюджета города Пскова направлено 1,56 млрд рублей.

В 2020 году на финансирование дорожной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова» было израсходовано 1,17 млрд рублей. При этом на дорожную деятельность было направлено 447,4 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, и 701,5 млн рублей - из областного бюджета. На содержание дорог и инженерных сооружений на них направлено всего 586,7 млн рублей.

Помимо этого, расходы на повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния города Пскова составили 260,3 млн рублей. Доклад об исполнении бюджета города Пскова за 2020 год утвердили большинством голосов.

Парламентарии также обсудили изменения в бюджет Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Общий объем финансирования на 2021 год увеличивается на сумму 114,9 млн рублей. Основная часть средств направляется на строительство дорог - 58,1 млн рублей, ремонт дорог - 41,8 млн рублей, ремонт дворов - 8,6 млн рублей. Помимо этого, в 2022 году на реконструкцию здания на улице Коммунальной, д. 25 под центр спортивной гимнастики дополнительно выделят 34,9 млн рублей, общий объем финансирования при этом составит 106,6 млн рублей.

Депутаты большинством голосов утвердили внесенные поправки в бюджет.

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