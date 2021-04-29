Более 19 тонн свиных органов и жира не пропустили через границу в Пыталовском районе

13:21, 29 апреля 2021, ПАИ

На российско-латвийском участке государственной границы МАПП «Убылинка» в Пыталовском районе сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении ветеринарного контроля запрещен ввоз 19,2 тонны замороженных свиных субпродуктов и свиного жира, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз везли из Калининградской области в адрес петербургской фирмы, занимающейся оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.

Инспектор выявил несоответствие информации о датах выработки товара, заявленных в ветеринарном свидетельстве, фактически выявленным на маркировке товара. На маркировке части товара отсутствовала информация о годе производства продукции и сроках её реализации (был указан только месяц выработки и месяц срока реализации товара). Температурный режим при перевозке, указанный как в ветеринарном свидетельстве, так и на маркировке товара (-18 C), не соответствовал данным термодатчика (-3,3 C).

Перемещение 19,2 тонны свиноводческой продукции по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, отметили в ведомстве.