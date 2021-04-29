Оснований для введения локдауна в Псковской области нет — губернатор

16:15, 29 апреля 2021, ПАИ

Оснований закрывать Псковскую область сегодня нет. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией 29 апреля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам главы региона, важно понимать, что в майские праздники может приехать практически кто угодно и откуда угодно. «Это риски, с которыми мы должны научиться жить», - подчеркнул он. Губернатор добавил, что у региона достаточно опыта и наработанной практики, чтобы жить в относительно нормальных условиях, без локдауна и повсеместного карантина, как во многих странах мира. Но всё зависит от дисциплинированности людей. «Нужно соблюдать социальную дистанцию, правильно носить маску, обрабатывать и мыть руки», - отметил Михаил Ведерников.

Он заявил, что сейчас нет возможности и смягчить действующие ограничения. «Мы по-прежнему входим в пятерку регионов с ростом заболеваемости выше среднероссийского, но для нас ситуация практически стабилизировалась, мы с этим работаем», - сказал глава региона. По его словам, на протяжении всех майских праздников контроль за их соблюдением будет усилен.