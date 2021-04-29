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Не удивляться снегу в мае призвал россиян метеоролог

Не удивляться снегу в мае призвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Как сообщает ТАСС, метеоролог допустил, что в ближайшем месяце в Москве может выпасть снег, так как это происходит в 40-45% случаев.

При этом снежный покров, скорее всего, не установится. По словам Вильфанда, всего 4 года назад в столице в первой половине мая был зафиксирован временный снежный покров, но это редкое явление.

Также он рассказал, что температура воздуха в большинстве российских регионов в мае будет выше или на уровне нормы и месяц пройдет в «розовом цвете». На Северо-Западе европейской части России будет умереннее теплее, чем на остальной территории страны. Это Тверская, Брянская, Смоленская и Новгородская области.

Напомним, в Псковской области в мае ожидается сухая тёплая погода. В некоторые дни могут пройти дожди.

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