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Общество

Вопросы развития местного самоуправления Псковской области обсудили на круглом столе

Круглый стол, посвящённый актуальным вопросам развития местного самоуправления, состоялся на площадке Псковского государственного университета. Мероприятие прошло в четверг, 19 июня, и было приурочено к вступлению в силу федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участниками круглого стола стали представители управления муниципального развития правительства области, депутаты Псковского областного Собрания и представительного органа, главы муниципалитетов, научное сообщество Псковского государственного университета, представители региональной Общественной палаты и ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Начальник управления муниципального развития правительства Псковской области Елена Тимашова назвала вступление закона в силу новым этапом развития местного самоуправления и, как следствие, значимым событием для муниципалитетов.

«Взаимодействие научного сообщества с органами местного самоуправления и государственной властью полезно не только для качественной подготовки законодательной базы, но и для правоприменительной деятельности в муниципалитетах. Для Псковской области новый закон актуален, так как основан на системе, позволяющей консолидировать все ресурсы, и это важно для особенностей экономики наших муниципальных образований. Он также даёт возможность разделить меру ответственности за качественное решение вопросов местного значения между региональной властью и органами местного самоуправления», – сказала Елена Тимашова.

В ходе круглого стола эксперты и общественники обсудили этапы реализации нового федерального закона, заострили внимание на необходимости информирования жителей региона о возможных формах участия в осуществлении местного самоуправления, а также обсудили инструменты повышения общественной активности и форм взаимодействия граждан с органами местного самоуправления. Отдельное внимание уделили и историческому аспекту развития местного самоуправления в Псковском крае.

Результатом встречи стало предложение о заключении соглашения между ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» и Псковским государственным университетом о совместной работе по поддержке кадрового потенциала органов местного самоуправления области и внедрению новых форм сотрудничества в целях повышения качества организации местного самоуправления.

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