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Происшествия

Мужчина погиб в ДТП в Куньинском районе

  • Мужчина умер в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Мужчина умер в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Мужчина умер в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Мужчина умер в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Мужчина умер в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Мужчина умер в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Мужчина умер в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Мужчина умер в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ
  • Мужчина умер в результате ДТП в Псковской области
    Фото: ПАИ

Мужчина погиб в ДТП в Куньинском районе. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Пламя».

Авария произошла на трассе Москва – Рига около двух часов дня. 

По словам очевидцев, Volkswagen, за рулем которого находился пожилой житель Минской области, пошёл на обгон. После маневра автомобиль повело влево, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.  

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулём. Личность погибшего устанавливается. 

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС.

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