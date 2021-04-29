Мужчина погиб в ДТП в Куньинском районе

15:53, 29 апреля 2021, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ

















Мужчина погиб в ДТП в Куньинском районе. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Пламя».

Авария произошла на трассе Москва – Рига около двух часов дня.

По словам очевидцев, Volkswagen, за рулем которого находился пожилой житель Минской области, пошёл на обгон. После маневра автомобиль повело влево, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.

По предварительным данным, водителю стало плохо за рулём. Личность погибшего устанавливается.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС.