Мужчина погиб в ДТП в Куньинском районе
Мужчина погиб в ДТП в Куньинском районе. Об этом сообщает корреспондент районной газеты «Пламя».
Авария произошла на трассе Москва – Рига около двух часов дня.
По словам очевидцев, Volkswagen, за рулем которого находился пожилой житель Минской области, пошёл на обгон. После маневра автомобиль повело влево, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет.
По предварительным данным, водителю стало плохо за рулём. Личность погибшего устанавливается.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС.
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